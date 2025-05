Rientro dal ponte del 1° maggio: previsto traffico da bollino rosso sulla A10

Domenica 4 maggio, l’autostrada A10 Genova–Savona sarà interessata da flussi di traffico differenziati a seconda della direzione.

Secondo le stime elaborate dal 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, i tempi di percorrenza in direzione Savona si manterranno sostanzialmente in linea con la media stagionale, senza particolari criticità previste lungo la tratta.

Situazione diversa in direzione Genova, dove si prevede un marcato aumento del traffico con tempi di percorrenza molto superiori alla norma. Le fasce orarie più critiche si estenderanno per l’intera giornata, a partire dalle ore 7:00, e soprattutto nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 19:00, quando il rientro dei flussi turistici potrebbe causare rallentamenti significativi e congestioni estese.