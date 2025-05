Finale, viabilità verso un respiro: da lunedì i sensori per il bypass del porto; via il semaforo in Salita del Grillo

Proseguono i lavori sui principali cantieri impattanti sulla viabilità a Finale Ligure, con la prossima settimana che dovrebbe portare aggiornamenti significativi per dare ossigeno al traffico per cittadini e turisti.

A cominciare dalla frana del porto di Capo San Donato, dove gli operai sono al lavoro da ieri per predisporre il bypass necessario a ripristinare la viabilità a senso unico alternato. Da lunedì è atteso l’arrivo degli esperti incaricati da ANAS per installare i sensori di movimento sul versante, dando così il via alla seconda fase dei lavori di messa in sicurezza.

A Varigotti, invece, il Consorzio di Depurazione ha completato la riparazione della condotta e ha già chiuso lo scavo: il semaforo temporaneo sarà rimosso e la viabilità tornerà regolare dalle prossime ore.

Buone notizie anche per Salita del Grillo, dove il cantiere è stato allestito come previsto dalla perizia tecnica. Questa mattina è prevista la tracciatura della segnaletica orizzontale con la strada leggermente ristretta rispetto all'originale e a breve verrà riaperta a doppio senso, migliorando la circolazione in un punto nevralgico per il traffico.

Infine, a Gorra, da lunedì partiranno i lavori affidati dall’Amministrazione provinciale per la riparazione del muro di sostegno alla strada sulla Sp490 poco prima della deviazione per il campo sportivo, che aveva ceduto nella scorsa settimana.