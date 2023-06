A Borghetto gentilezza e buone maniere prima di tutto: in arrivo il Corso di Galateo

Tra le varie iniziative che il Comune di Borghetto Santo Spirito ha programmato per la stagione estiva ve ne è una decisamente singolare e fuori dagli schemi

“A brevissimo uscirà il calendario degli eventi estivi - dichiara il sindaco Giancarlo Canepa - tra le varie novità vi sarà il Corso di Galateo con due appuntamenti a settimana nei mesi di luglio e agosto. Nel paese dei cuori giganti che ci sono valsi l’etichetta di paese romantico vogliamo sfatare il falso mito dell’accoglienza ligure, quello della 'torta di riso' e puntare a diventare un paese più gentile. Il rispetto delle buone maniere è diventato merce rara e ritengo che riscoprirne il culto non possa che giovare a migliorare la qualità della vita e soprattutto dei rapporti umani. Relazionarsi con gentilezza e maggiore educazione è il primo passo per favorire la socializzazione, il rispetto del prossimo non può che generare una convivenza gradevole”.

Il Galateo racchiude in sé tutte le norme e buone usanze che ogni persona dovrebbe seguire sia nella quotidianità che nelle varie situazioni pubbliche più formali come ad esempio feste e cerimonie. Insegnante d’eccezione sarà la poliedrica event manager Saba Wesser, un passato da modella che ha fatto della gentilezza e del bon ton il suo life style.

“Invito tutti ad iscriversi - conclude il sindaco Canepa- dopo una giornata in spiaggia sarà l’occasione per imparare le buone maniere in modo simpatico con la bravissima Saba”.

Il corso, aperto a tutti, è completamente gratuito e si terrà, a partire dal 4 luglio e fino al 23 agosto, ogni martedì e mercoledì alle ore 18.00 presso la sala polivalente di Palazzo Elena Pietracaprina.

Per Info e prenotazioni contattare lo IAT Comprensoriale tel.338.2186439 o l’Ufficio Turismo del Comune di Borghetto Santo Spirito.