Cosa vedere a Savona? 10 cose alternative da fare e visitare

Savona è una delle città meno conosciute e al contempo più belle della Liguria. Oltre al mare e alle montagne offre tantissime cose splendide da vedere e da fare, oltre a piatti stupendi da assaggiare. Se state pensando di fare un viaggio alla scoperta di una città meno nota sicuramente farete un'affare a visitare Savona, ora vi diamo dieci motivi per farlo.

Ora però, è giunto il momento di scoprire assieme le 10 cose alternative da fare e visitare a Savona, che ti permetteranno di esplorare la città in modo unico e fuori dagli schemi tradizionali.

Il Centro Storico di Savona

E come non partire dal Centro storico di Savona? Si tratta sicuramente di un punto attrattivo straordinario per la sua bellezza e perché sicuramente a misura d'uomo. Tra stradine strette, i noti vicoli liguri, e palazzi sgargianti ci troviamo di fronte a un paesaggio meraviglioso e anche a tanti piccoli locali caratteristici. La città alterna antichità a modernità con grandissimi reperti artistici e anche qualche innovazione legata a tempi più recenti. Quello che è evidente è che ci si può perdere nelle meraviglie che offre.

Fortezza del Priamar

La fortezza del Priamar è una delle costruzioni più conosciute di tutta la città. Il complesso si trova molto vicino al porto di Savona e fu costruito dalla Repubblica di Genova tra il 1542 e il 1544. L'obiettivo di questa fortezza era quella di difendere il territorio dagli attacchi degli stranieri e cercare dunque di evitare che si potessero creare contesti destabilizzanti. Inoltre la sua altezza permetteva il controllo sulla città di Savoia che nel 1528 fu conquistata. Incredibile è la storia di questa Fortezza che portò alla distruzione di un quartiere molto grande dove c'erano addirittura tre ospedali e di cui oggi ovviamente non rimane più niente. Ancora oggi è un'attrattiva davvero molto forte che porta turisti nella città.

Torre Leon Pancaldo

Caratteristica e amatissima è la Torre Leon Pancaldo. Nota anche come Torre della Quadra o Torretta è simbolo della città. A pianta quadrata, con sei metri per lato, si erige per 23 metri. Si tratta di una struttura davvero molto antica e al momento non è dato sapere quale sia la sua datazione. La torre fu poi dedicata al navigatore di Savona Leon Pancaldo che morì a Rio de La Plata nel 1540 e che viene ricordato per aver circumnavigato il mondo agli ordini di Ferdinando Magellano sulla Trinidad. Caratteristica è anche la statua della Madonna che è collocata in una rientranza sul lato nord ovest della torre. Incredibile è vederla sorgere praticamente ai piedi dell'acqua.

Museo della Ceramica

Un altro luogo che viene molto visitato a Savona è il Museo della Ceramica. Composto da quattro piani presenta migliaia di pezzi unici che si muovono dal Rinascimento fino ai giorni nostri offrendoci un'ampissima gamma di studi dell'arte contemporanea. Grazie dunque a una traversata all'interno di questo splendido complesso ci troveremo a tagliare diametralmente la storia dell'arte facendo dei percorsi molto interessanti. Inoltre c'è spazio anche per la creatività dei bambini con numerose attività e laboratori che vengono anno dopo anno rinnovati.

Palazzo Gavotti

Straordinario reperto storico è Palazzo Gavotti che è sede della Pinacoteca. Costruito nel 1500 sui resti di una struttura medievale nel 1800 fu rinnovato e rimodernato. Tra le opere più importanti presenti al suo interno troviamo la Crocifissione di Donato De' Bardi. All'interno troviamo numerose opere che si muovono dal 1300 fino al 1900 con, anche in questo caso, un ampio spettro a livello artistico.

Il mare

Banalmente il mare è sicuramente l'attrattiva maggiore che porta turisti in questa città. Non molti sanno che proprio Savona è proprietaria di numerose spiagge Bandiera Blu libere o con stabilimenti offrono la possibilità di passare giornate straordinarie. L'acqua è veramente limpida e la spiaggia, a differenza dei sassi grossolani di gran parte della Liguria, è estremamente fine. Inoltre le acque non sono così alte tanto da permettere anche ai più piccoli di fare il bagno in tutta sicurezza e tranquillità.

Mangiare e bere

Sicuramente mangiare e bere sono due motivi per visitare Savona. Come in tutta la Liguria anche qui si mangia molto bene, con delle sorprese interessanti e non solo la classica Farinata che è comunque molto gustosa. Troviamo infatti tra i piatti più interessanti i ravioli di verdura e carne e soprattutto la burrida di stoccafisso. Inoltre la classica cima alla genovese qui viene rivista in un'alternativa che porta a diventare predominante la maggiorana. Tra i piatti più gustosi non possiamo non mangiare le frittelle di bianchetti appena pescati o anche dell'ottimo e freschissimo pesce crudo.

I locali notturni

La movida a Savona è molto interessante per i più giovani. Anche se ci troviamo in una città molto tranquilla e perfetta per le famiglie di sera non manca la vita notturna. Ci sono infatti locali come pub e discoteche che offrono ampia scelta per i ragazzi. Si può infatti bere e ascoltare buona musica, ballare e divertirsi sempre in sicurezza in un posto molto controllato dalle forze dell'ordine e sempre molto in ordine. Non mancano in questo senso anche manifestazioni come concerti e dj set che portano anche artisti molto importanti a riempire la città.

All About Apple Museum

Non tutti sanno che a Savona c'è anche l'All About Apple Museum. Si tratta di un museo che permette un incredibile viaggio all'interno dell'azienda della mela dalla sua nascita nel 1976 fino ai giorni d'oggi. Per andare a visitarlo è necessario prenotare, ma ci troviamo di fronte sicuramente a un posto straordinario con visite guidate che ci permettono di osservare articoli incredibili e reperti davvero storici. Chissà cosa ne avrebbe detto Steve Jobs se fosse stato ancora vivo, di sicuro lo avremmo visto più volte in quello che è un museo che celebra tutto il suo genio.

Torre del Brandale

Tra le attrattive maggiori di Savona c'è anche la Torre del Brandale. Nota anche come Campanassa fu costruita attorno alla metà del XII secolo. Si tratta della principale delle cinquanti torri delle mura della città che serviva anticamente per controllare l'arrivo di eventuali nemici. Sicuramente è costruita in maniera molto classica e riserva delle sorprese di non poco conto. Negli anni sessanta è stato lavorato a lungo questo campanile grazie all'utilizzo delle ceramiche molto classico in questa porzione di terra come evidenziato prima infatti c'è anche il museo della ceramica proprio a Savona.