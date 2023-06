Eventi alluvionali, Arboscello (Pd): "Fasce di rischio, contrario alla modifica proposta da Toti"

"Lo schema di regolamento recante 'Disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera', deliberato dalla Giunta Toti lo scorso 11 maggio e che nei prossimi giorni sarà in discussione in Commissione e in Consiglio regionale, va respinto con forza". Così il consigliere regionale Roberto Arboscello (Partito Democratico).

"L’impianto normativo divide il territorio ligure in tre fasce di zone di rischio la P3 (alto) P2 (medio) P1 (normale), introducendo delle sottocategorie in modo tale che, se passasse quanto deliberato, diventerebbe possibile, a determinate condizioni, costruire case, capannoni e manufatti anche in aree fluviali e limitrofe ad alto rischio - prosegue Arboscello - Una situazione che esporrebbe ad un rischio inaccettabile persone, abitazioni e intere comunità e centri abitati della nostra regione. Ma soprattutto, ancora una volta siamo di fronte ad un’azione amministrativa di estrema superficialità. Prima di andare a modificare un impianto di legge è necessario e inderogabile riaggiornare le carte delle fasce idrauliche, con la perimetrazione del reale ed oggettivo pericolo, eseguendo nuovi calcoli, basandosi sui livelli di pioggia attuali, consistentemente differenti da quelli di oltre vent’anni fa, quando sono stati pensati gli attuali Piani di Bacino".