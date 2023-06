Area canina delle Trincee, Benetti (Leidaa): "Nel degrado totale, è devastata"

"L'area canina è in degrado totale e dopo varie richieste fatte per cercare di sistemarla non è stato mai fatto niente".

Il presidente della Lega Italiana Difesa Animali ed Ambiente di Savona (Leidaa) Riccardo Benetti ha lanciato l'allarme per la zona dedicata agli animali a quattro zampe alle Trincee di Savona.

"È documentabile e agli occhi della gente perché adesso praticamente l'area cani è devastata, il cancello sta andando giù, ci sono fil di ferro che puntano quindi sono pericolosissimi e quando piove è impraticabile il vialetto perché è un fiume d'acqua - prosegue Benetti - all'interno c'è il degrado totale, è anche pericolosissimo".