Turismo, ponte del 2 giugno quasi sold out in Liguria: camere prenotate al 90%

Si preannuncia un weekend lungo che sfrutta il ponte del 2 giugno da pienone in Liguria. “Dai dati relativi all'occupazione delle camere nelle strutture ricettive che ci sono stati comunicati dai nostri referenti provinciali possiamo dire che siamo intorno al 90%”, dichiara l'assessore al Turismo Luca Lombardi.



“Si tratta, ovviamente, di un ponte che riguarda unicamente i turisti italiani e alla luce di ciò, considerando che il dato disponibile riguarda gli hotel e tutte le altre strutture ricettive tranne gli Aaut, possiamo essere estremamente soddisfatti – prosegue Lombardi - Il caldo decisamente fuori stagione di questi giorni ha certamente favorito la voglia di mare dei turisti ma abbiamo anche dati ottimi per quel che riguarda l'entroterra a dimostrazione che la Liguria piace tutta. Infatti accanto al nostro mare, che detiene il primato italiano di Bandiere Blu, cresce sempre di più il turismo esperienziale che valorizza anche i borghi dell'entroterra all'insegna dell'outdoor, dell'enogastronomia, della natura e della sostenibilità”.

