Cantieri autostradali in Liguria, vertice al Mit per ridurre i disagi estivi

Si è svolto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un vertice operativo sui principali dossier infrastrutturali della Liguria, a partire dalla progressiva rimozione dei cantieri estivi lungo la rete autostradale regionale.

L’obiettivo, si legge in una nota del Mit, è ridurre al minimo i disagi per cittadini, turisti e operatori economici durante il periodo di maggiore traffico, coordinando le prossime azioni tra Governo, Regione e concessionari.

Nel corso della riunione è stato affrontato anche il tema del tunnel della Val Fontanabuona, opera considerata strategica per il territorio ligure. Sul progetto è stato confermato l’avanzamento del percorso tecnico e amministrativo previsto.

Al centro del confronto anche il tunnel subportuale di Genova, infrastruttura ritenuta fondamentale per migliorare la viabilità cittadina e il collegamento con il sistema portuale, e la questione dei ristori per il comparto dell’autotrasporto ligure, negli ultimi anni penalizzato dai cantieri sulla rete viaria regionale e autostradale, interessata da un ampio piano di ammodernamento.

Alla riunione hanno partecipato il viceministro Edoardo Rixi, l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, il sub commissario Carlo De Simone e, in collegamento, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

L’incontro ha permesso di fare il punto sulle priorità operative e di confermare, sottolinea il Mit, la volontà condivisa di accelerare gli interventi e garantire una gestione più efficiente della mobilità ligure.