Stella San Giovanni, cade con la moto e sbatte contro il guardrail: codice rosso al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nella mattinata odierna lungo la Ss 334 a Stella San Giovanni. Secondo quanto riferito, una moto, per cause ancora in via di accertamento, ha sbattuto contro il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Oro di Albissola e l'automedica. Mobilitate anche le forze dell'ordine.

La nota del comune di Stella: "La strada Ss 334 è bloccata tra Albisola e Stella per un incidente stradale. Si consiglia di utilizzare le strade alternative di Ellera, Sanda e Varazze per salire o scendere da Stella".

Il centauro è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.