Esami di Stato per periti agrari: orale a novembre, domande entro il 16 luglio

Il Collegio Unico Regionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Liguria informa che è stata emessa l’Ordinanza Ministeriale n. 115 del 12 giugno 2023 di indizione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato - Sessione 2023.

Gli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione consistono, per la sessione 2023, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio in data 28 novembre 2023 alle ore 8,30.