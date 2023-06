Alassio, il sindaco Melgrati ospite di “Quarta Repubblica” su Rete Quattro

Ieri sera, 19 giugno 2023, il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, è intervenuto alla trasmissione in prima serata “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro su Rete Quattro. Il sindaco è stato infatti coinvolto dalla trasmissione riguardo al progetto del Governo di abolizione del reato di abuso d’ufficio.

“Questo perché molte volte sono incappato in processi che mi vedevano imputato di questo reato all’interno dei 35 processi che ho subito e delle altrettante assoluzioni. E’ comunque un reato che impedisce a molti sindaci di apporre la propria firma su provvedimenti importanti per le loro comunità per la paura di essere indagati e rinviati a giudizio cosa che peraltro non ha mai fermato la mia azione amministrativa come appunto dimostrato dai molti processi e dalle altrettante assoluzioni”, questo il commento del sindaco Melgrati dalla Casa Comunale.