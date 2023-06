Albenga, Distilo attacca: "780 mila euro per una pista ciclabile provvisoria"

"Nuova pista ciclabile ad Albenga? Spesi 780 mila euro di cui 600 mila euro con i fondi Pnrr, ma è solo provvisoria. Proprio così. Mi sono fatto inviare dagli uffici comunali le autorizzazioni per la nuova pista ciclabile voluta dal sindaco, dal costo di euro 1300/mt, che utilizzerà solo lui per la gita della domenica. Quello che è emerso è incredibile".

Cosi commenta Diego Distilo, presidente del Consiglio comunale, che aggiunge: "Avevo denunciato giorni scorsi il restringimento del letto del fiume e ho voluto vedere l’autorizzazione idraulica. Da questo è emerso che l’autorizzazione idraulica rilasciata è per ripristinare i gabbioni e per creare la pista di cantiere per i mezzi".

"A questo punto ho chiesto il verbale della conferenza dei servizi e li vi è il parere per la pista ciclabile con delle prescrizioni che non sono normali. E' scritto chiaramente: qualora dovessero essere eseguiti dei lavori per la sistemazione idraulica, le opere realizzate nella fascia di edificabilità assoluta dovranno essere ricollocate senza che il soggetto attuatore posso vantare nessun diritto".

"Praticamente se un domani sistemassimo l’argine del fiume Centa o il settore idraulico, il comune di Albenga e lo Stato italiano perderebbero 780 mila euro. Questa roba merita un parere della Corte dei Conti perché potrebbe essere un danno erariale incredibile".

"Onde evitare che qualcuno dica che non è vero allego alla presente il primo decreto che autorizza i gabbioni e la pista di accesso al cantieri, nonché il verbale della conferenza dei servizi con l’altro parere. A voi il giudizio", conclude Distilo.