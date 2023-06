"Destinazione Ferrania", la mostra di Matteo Musetti

“Dalla Realtà alle Emozioni, percorso fotografico e personale di Matteo Musetti”. E' questo il titolo della mostra che verrà inaugurata venerdì 30 giugno, alle ore 21, nel chiostro del Ferrania Film Museum (Palazzo Scarampi) a Cairo Montenotte.

L'esposizione rappresenta un viaggio che l’autore ha compiuto attraverso la Val Bormida, ritraendo luoghi, sentimenti e persone. Il percorso porta a Ferrania, ultima fermata in omaggio a un mondo che ha coinvolto migliaia di persone con le loro famiglie, lasciando un solco indelebile nelle loro vite e nel tessuto sociale, culturale, economico della valle. La mostra, per volontà dello stesso Musetti, sarà interamente allestita con opere realizzate in vetro.

Nel corso della serata verranno proiettati alcuni contributi video a testimonianza del lavoro e del percorso artistico dell'autore, che si racconterà attraverso una conversazione con Elena Foddis, affidando alcune sue riflessioni alla voce di Fausta Odella.

La mostra ad ingresso liberto, resterà aperta fino al 16 luglio con il seguente orario: lunedì dalle 14.30 alle 18; da martedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.