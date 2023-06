Carcare, la denuncia del sindaco Mirri: "Stipendi a rischio, ereditato una situazione finanziaria grave"

Bilancio comunale e lavori pubblici, un confronto propositivo e costruttivo tra il comune e i cittadini sui temi più importanti di Carcare. L'iniziativa promossa dall'amministrazione Mirri si è tenuta nei locali della Soms. Al confronto hanno preso parte i funzionari dell'area finanziaria, tributi e tecnica.

"Il nostro progetto politico fonda le proprie radici sulla massima trasparenza. I cittadini devono essere informati su quello che succede nel palazzo comunale", ha esordito il sindaco Rodolfo Mirri.

"La situazione finanziaria ereditata dall'amministrazione De Vecchi non è per niente rosea. Non abbiamo liquidità nelle casse comunali. Come amministrazione siamo molto preoccupati perché rischiamo di non riuscire a pagare gli stipendi e i mutui al 30 giugno. Stiamo dando il massimo e con l'aiuto di funzionari e dipendenti sono sicuro che riusciremo ad invertire questa rotta assai preoccupante".

L'attenzione si è spostata anche sui lavori in via Abba: "Si tratta di un progetto scellerato. Stiamo lavorando per trovare una soluzione. I lavori sono fermi poiché le ditte non sono state pagate. Come prima cosa faremo una variante per mettere in sicurezza la zona: alla prima piena i capannoni rischiano di saltare. Poi libereremo la strada creando un senso unico. L'amministrazione De Vecchi ha aperto più lotti creando una situazione ingestibile. Il comune di Carcare non si poteva permettere, causa scarsa liquidità, di portare avanti contemporaneamente più progetti".

Il primo cittadino ha poi parlato della terza passerella sul fiume Bormida ("Era un progetto inutile, abbiamo rinunciato. Meglio mettere in sicurezza i due attraversamenti già presenti") e del capannone nell'area vicino alla Lidl, destinato ad ospitare un nuovo supermercato ("Siamo in contatto con i tecnici di Dimar e Conad, cercheremo di trovare un accordo senza andare per vie legali" LEGGI ARTICOLO).

Un passaggio veloce è stato riservato anche ai locali che ospitano le Poste: "Per i lavori di adeguamento tecnologico, nell'ambito del progetto Polis, lo sportello resterà chiuso per due mesi (indicativamente a luglio e agosto). Un altro 'regalo' dell'ex sindaco De Vecchi".

Per quanto riguarda il trasloco della farmacia, destinata a lasciare la piazzetta di via Garibaldi per i locali situati in via Nazionale (ex Milva), il sindaco Mirri ha fatto il punto della situazione: "Siamo riusciti a trovare un accordo con i rappresenti del gruppo Dr Max: dove ci sono le scale, lato Cairo, faranno installare una sorta di ascensore per consentire l'accesso alle persone con difficoltà motorie. Inoltre attiveranno un servizio di consegna farmaci a domicilio, una volta al giorno, per gli over 70. Per il problema relativo ai parcheggi il gruppo è al lavoro per trovare una soluzione".

"Dalla precedente amministrazione comunale abbiamo ereditato alcune situazioni da sanare. I cantieri subiranno uno stop. Come prima cosa dobbiamo garantire i servizi alla cittadinanza. Il lavoro non ci spaventa. Il nostro gruppo è compatto. Tra sei mesi faremo un'altra riunione pubblica per illustrare ai cittadini lo stato dell'arte".

Infine una stoccata all'opposizione: "Nessuno di loro ha partecipato. Questo è un peccato. L'incontro era aperto a tutti. Poteva essere un momento di confronto", conclude Mirri.