Tassa di soggiorno, la minoranza chiede l'esenzione per disabili e studenti

Cinque emendamenti a modifica del regolamento della tassa di soggiorno sono stati presentati dal consigliere comunale di PensieroLibero 2.0 Fabio Orsi. Il primo, dopo il caso che è stato sollevato da Orsi nell'ultima Commissione bilancio, riguarda l'esenzione per le persone disabili e per i loro accompagnatori.

Richiesta anche l'esenzione dal pagamento della tassa di soggiorno per gli studenti in gita scolastica senza limiti di età ( ma previa comunicazione della scuola di appartenenza al Comune) e gli studenti dell'Università di Genova fino a 26 anni, su presentazione certificato di iscrizione all'Università. Infine gli altri due emendamenti riguardano l'esenzione per gli autisti di pullman e gli accompagnatori che fanno assistenza ai gruppi organizzati di almeno 25 partecipanti delle agenzie di viaggio e per i minori di 12 anni.

Gli emendamenti sono stati firmati anche dai consiglieri dei 5Stelle, della Lega e da Fratelli d'Italia. Se dovessero essere approvati dal consiglio comunale il nuovo regolamento avrà validità a partire dal gennaio 2024.

La tassa di soggiorno si applica solo per i primi cinque giorni consecutivi di vacanza ed è di 1,30 euro al giorno per gli alberghi a 1 stella, 1,80 per i due stelle, 2 euro per i tre stelle e 2,50 euro per i quattro e cinque stelle; per i B&b è di 2 euro e per gli alloggi ad uso turistico 1,50. Non si applica per i bambini fino a 6 anni, mentre per quelli da 7 a 14 anni è di 0,75 e sono previste alcune esenzioni.