Le rubano i gioielli e la pensione, savonesi aiutano un'anziana truffata: raccolti 800 euro

800 euro più un buono spesa da 30 euro.

Questa la cifra che è stata raccolta in poco più di una settimana, a favore di un'anziana donna di Lavagnola che era stata raggirata nelle settimane scorse e alla quale era stata svaligiata la cassaforte e rubati i gioielli e la pensione.

La signora, conosciuta nel quartiere anche per le cure amorevoli che presta ai gatti, era stata fermata in corso Ricci da un'auto, fatta salire in casa con l'inganno e poi era scattata la rapina.

I malvimenti avevano finto di essere dei poliziotti in borghese che dovevano effettuare degli accertamenti nella sua abitazione.

L'anziana sotto shock, aveva poi denunciato l'accaduto alla polizia che sta indagando sulla delicata vicenda.

Per cercare di aiutarla economicamente e fornirle un supporto, è scattato un tam tam di aiuto tra i savonesi ed era partita la raccolta.

"Ora contatterò la signora che riceverà anche un forte abbraccio da parte di tutti quelli che hanno donato. Una cifra che visto che siamo a fine mese farà sicuramente comodo" ha detto il savonese Fabrizio Parma, promotore dell'iniziativa di aiuto.