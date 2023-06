Savona, intervento per riparare il sistema di videosorveglianza delle scuole di via Crispi

Intervento del Comune per aggiustare le telecamere della scuola primaria di via Crispi che non funzionano correttamente a causa di problemi al ponte radio.

E' stato affidato alla FGS Srl di Azzano San Paolo (Bergamo) l'intervento di sistemazione del ponte radio relativo all'impianto di video sorveglianza comunale delle scuole di via Crispi, per un importo di 768 euro.

I lavori si sono resi necessari per avere il corretto funzionamento delle apparecchiature di ricezione delle immagini del sistema di videosorveglianza.

La scuola di via Crispi si trova nel quartiere di Lavagnola dove, nei giorni scorsi, era stata vandalizzata una statua che si trova davanti alla Sms di Mutuo Soccorso.