Perde la vita durante una nuotata: una donna colta da malore a Varazze

Doveva essere una giornata di sole e relax, ma si è trasformata in tragedia per una donna classe 1966 di nazionalità ucraina che, nel primo pomeriggio odierno, ha perso la vita in mare a Varazze.

La donna stava facendo una nuotata nello specchio acqueo di fronte ai Bagni Jolanda quando, probabilmente, è stata colpita da un malore. Secondo quanto riferito, era presente anche la figlia.

È accaduto intorno alle 14. Vani i tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto a bordo dell’automedica e coadiuvati dai militi della Croce Rosa di Celle Ligure.