L'ex Ministro Orlando a Savona incontra la Compagnia Portuali: "Preoccupazione sul finanziamento sistematico del fondo per le vittime dell'amianto"

"Oggi ho incontrato il Console Stefano Giusto e il Consiglio della Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali di Savona. Ci siamo confrontati sul tema della portualità in Italia e in Liguria, in particolare è emersa la preoccupazione circa il finanziamento sistematico del fondo per le vittime dell'amianto, tema che continuerò a seguire come in passato". Così il deputato ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando.

"Bene l’impegno dell’On. Andrea Orlando, in visita oggi a Savona, sul tema del finanziamento del fondo per le vittime dell'amianto - ha invece dichiarato il consigiere regionale Roberto Arboscello - Serve fare tutto il possibile per salvaguardare una realtà importante come la Compagnia Unica Pippo Rebagliati ed è importante trovare una soluzione rapida al loro grido di allarme”.