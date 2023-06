Tpl, mercoledì assemblea dei soci per approvazione del bilancio e nuovo cda

Mercoledì sarà una data decisiva per Tpl Linea. E' prevista l'assemblea dei soci che dovrà nominare il nuovo consiglio d'amministrazione in sostituzione di quello attuale (in proroga) che chiuderà il suo mandato con l'approvazione del bilancio 2022 con numeri non rassicuranti.

E' un momento particolarmente delicato quello dell'azienda del trasporto pubblico locale che sta vivendo la transizione all'affidamento in house, deciso dopo alcuni anni di discussioni, tensioni politiche e numerosi scioperi dei sindacati. Poi c'è il bilancio del 2022 che passerà al vaglio dell'assemblea dei soci e per il quale l'azienda aveva dichiarato un passivo di 1,5 milioni di euro In base allo statuto di Tpl soltanto Gtt (12,4% delle quote) ha diritto riconosciuto di nomina di uno dei cinque componenti componente nel cda, il resto è affidato alla mediazione politica e dei Comuni soci della partecipata e gioca un ruolo importante il loro peso azionario.

Il comune di Savona è il socio maggioranza relativa (28,9%) e sono in corso colloqui informali con gli altri soci perché il componente del cda proposto da Savona, che uscirà dai colloqui fatti nei giorni scorsi, sia poi nominato presidente. La Provincia il 34,3% ma non versa le quote a Tpl da una decina di anni e il restante gli altri Comuni. In genere gli altri componenti del cda sono uno espressione del Ponente e uno del Levante.

Resta poi la questione della nomina del direttore generale che avrebbe dovuto essere fatta dal consiglio d'amministrazione attuale ma mai avvenuta, anche questo uno dei motivi di scontro con i sindacati.