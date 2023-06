Boschetto di Varazze, la minoranza attacca sulle poche ore d'apertura. Il sindaco: "Con le risorse disponibili è cio che si riesce a fare"

"Non credete che sia una 'risorsa sprecata' il Parco di Villa Croce aperto soltanto dalle 12 alle 18 in piena estate?".

Questa la critica del gruppo di opposizione in consiglio comunale Varazze Domani che ha esposto le sue perplessità per l'orario ridotto di apertura al pubblico del "Boschetto".

"È un vero peccato che residenti e turisti non possano usufruire appieno della sua bellezza e dei suoi alberi monumentali per tutta la giornata (e magari anche la sera)" hanno continuato.

Non è tardata ad arrivare la risposta dell'amministrazione comunale tramite il sindaco Luigi Pierfederici.

"È come l'anno scorso per il periodo estivo, l'apertura è spostata verso la sera per assecondare il fatto che sia un orario più fresco, così come d'inverno invece è aperto nell'orario mattutino - ha detto il primo cittadino varazzino - per le attività extra, come ad esempio per gli asili sono state disposte aperture straordinarie puntuali".

Il comune comunque per il futuro disporrà una nuova gara per la gestione.

"Più ore apri, più ci sono costi di gestione differenti e con le risorse disponibili è ciò che si riesce a fare e comunque sia viene effettuata una pulizia dei servizi igienici, del parco in generale ed è presente il guardianaggio - conclude il primo cittadino varazzino - Lavoriamo per un miglioramento che consenta una fruizione diversa".