Sassello, spreco d'acqua sul territorio: ordinanza di divieto di innaffiare orti, pulire auto e riempire piscine

Stop all'utilizzo di acqua per scopi diversi dagli usi domestici su tutto il territorio comunale.

Il sindaco di Sassello Gian Marco Scasso, come già avvenuto in passato, ha firmato un'ordinanza di divieto a causa oltre all'assenza di precipitazioni piovose sul territorio anche del grande utilizzo di acqua potabile nel territorio comunale anche per usi diversi.

I principali serbatoi di accumulo della rete idrica non sono infatti al momento a livelli ottimali di riempimento con una conseguente diminuzione della portata idrica in rete di acqua potabile.

Da lì la decisione di limitare al più possibile gli sprechi e intervenire immediatamente, per la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblicando il divieto e vietando cosi l'utilizzo dell'acqua per innaffiare giardini, orti, terreni, lavaggio auto e mezzi in generale e il riempimento di piscine private sia interrate o fuori terra (gonfiabili con struttura di qualsiasi genere e tipo).

Criticità sono state riscontrate in alcune borgate per la scomparsa di alcune sorgenti in uso all'acquedotto civico.