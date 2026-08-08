Tourist Card, rinnovato fino al 30 settembre l’accordo tra Tpl Linea e Camera di Commercio

Proseguirà fino al 30 settembre il servizio Tourist Card, la tessera virtuale che consente ai turisti di viaggiare gratuitamente sugli autobus del trasporto pubblico locale in tutta la provincia di Savona. È stato infatti rinnovato l’accordo tra TPL Linea e la Camera di Commercio Riviere di Liguria per garantire la continuità dell’iniziativa anche nel corso della stagione estiva.

La Tourist Card è destinata agli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive aderenti al servizio e permette di utilizzare gratuitamente i mezzi di TPL Linea per spostarsi sull’intero territorio provinciale, dalla costa all’entroterra.

L’obiettivo è favorire una mobilità più sostenibile e, allo stesso tempo, facilitare la scoperta del territorio da parte dei visitatori, rendendo più semplici gli spostamenti verso le principali località e attrazioni turistiche, paesaggistiche e storico-artistiche del Savonese.

L’iniziativa si inserisce nelle azioni rivolte a sostenere e valorizzare il comparto turistico provinciale, mettendo a disposizione degli ospiti uno strumento che consente di muoversi senza utilizzare l’auto e di conoscere più facilmente le diverse località del territorio.

Le strutture ricettive interessate ad aderire possono richiedere l’attivazione del servizio contattando il numero verde di TPL Linea 800 808 288, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 21, oppure scrivendo all’indirizzo iniziative.commerciali@tpllinea.it.

Una volta attivato il servizio, gli ospiti potranno richiedere direttamente alla struttura ricettiva il proprio QR Code personale. Il codice dovrà essere esibito a bordo degli autobus in caso di controllo del titolo di viaggio.