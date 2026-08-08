Andora rafforza la videosorveglianza: quattro nuove telecamere tra piazza Santa Maria e pista ciclopedonale

Diventano oltre 50 gli "occhi elettronici" presenti sul territorio comunale di Andora. La rete di videosorveglianza del Comune dell'estremo ponente savonese si amplica infatti con quattro nuove installazioni di dispositivi ad alta definizione, collegati direttamente al sistema di controllo in funzione presso il Comando della Polizia Locale.

Due delle nuove telecamere sono state installate nei giardini di piazza Santa Maria, in prossimità dell’area giochi destinata ai bambini. Le altre due sono state collocate nel tratto di Ponente della pista ciclopedonale, andando a integrare il sistema già presente lungo il percorso, che conta ora 14 telecamere complessive.

L'obiettivo è quello di monitorare i flussi di pedoni e ciclisti e, allo stesso tempo, contribuire alla tutela delle strutture recentemente realizzate, contrastando eventuali episodi di danneggiamento, degrado o altri comportamenti che possano incidere sulla sicurezza e sul decoro degli spazi pubblici.

Le immagini raccolte dai nuovi dispositivi confluiscono nell'impianto di videosorveglianza urbana gestito dalla Polizia Locale, che nel corso degli anni è stato progressivamente esteso alle diverse zone della città.

"L'obiettivo dei controlli attraverso il sistema di videosorveglianza è quello di prevenire e reprimere eventuali fenomeni di degrado urbano o comunque connessi a problematiche relative alla sicurezza urbana nelle diverse zone della città e lungo la pista ciclopedonale", sottolinea Ilario Simonetta, consigliere delegato alla Polizia Locale.

L'ampliamento della rete punta quindi a rafforzare il monitoraggio degli spazi pubblici, affiancando l'attività degli agenti della Polizia Locale con un sistema tecnologico sempre più capillare sul territorio comunale.