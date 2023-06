Mancano i medici di famiglia e pediatri per coprire i posti lasciati vuoti dai pensionamenti

Due medici di base che andranno in pensione a fine luglio, Luciano Danè ad Albisola e Nicolò Tortarolo a Loano, da sostituire mentre non si è ancora riusciti a trovare un medico per il posto rimasto vacante dopo il pensionamento del dottor Ferraro a Carcare. Ma mancano anche i pediatri tanto che l'Asl lancia una manifestazione d'interesse rivolta a giovani specializzandi in pediatria per coprire provvisoriamente un posto vacante a Cairo Montenotte.

Non sono soltanto i medici ospedalieri a mancare e a soffrire delle carenze di professionisti è anche la medicina territoriale, quella che ha i primi contatti, e più costanti, con i pazienti. In Liguria, secondo l'Agenzia sanitaria dei servizi regionali, nel 2021 i medici di medicina generale erano 1054 e 146 pediatri. Per i medici di medicina generale è previsto che, nel 2025 ci siano 358 uscite e 265 entrate di nuovi medici con un saldo negativo di 93 professionisti.

"Nella provincia dovrebbero esserci circa 210 medici titolari – dice Giorgio Fusetti del sindacato Snami – ma ne mancano molti, non solo per coprire le posizioni scoperte ma anche per le sostituzioni per le ferie. Non ci sono sostituti e i medici devono rinunciare. Il fatto preoccupante è che tutti questi posti restano scoperti perché non ci sono medici. La medicina generale non interessa più ai giovani, non è più considerata appetibile".