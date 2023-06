La Regione supporta le imprese liguri: 25 milioni nel triennio 2019-2022

Regione Liguria, attraverso Ligurcapital, ha accompagnato con misure di equity o semi equity, cioè o entrando nel capitale o con finanziamenti, la crescita di 183 imprese liguri nel triennio 2019-2022, con un intervento complessivo regionale superiore ai 25 milioni di euro, 23 dei quali già erogati, generando più di 370 nuovi posti di lavoro.



“Numeri che certificano l’efficacia dell’azione regionale nel fornire alle imprese un capitale "paziente" per aiutarle nel loro percorso di crescita, anche in periodi di difficoltà economica in cui risultava indispensabile non appesantire ulteriormente la struttura debitoria dei bilanci delle attività. Un impegno che ci ha permesso di consolidare soprattutto le microimprese, che risultano essere il 68% dei beneficiari degli interventi messi in campo - spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Che continueremo a sviluppare in futuro, attivando entro fine anno almeno altri 24 milioni di euro per sostenere il consolidamento delle micro, piccole, medie e grandi imprese, non dimenticando di supportare anche le cooperative di produzione e la nascita e lo scale up delle start up, che ricoprono attualmente il 30% del portafoglio dei beneficiari del portafoglio di Ligurcapital”.



Cerved, una delle principali agenzie specializzate nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie, ha attribuito un giudizio di affidabilità al 77% delle aziende supportate da Regione Liguria attraverso Ligurcapital.



"L'analisi dei bilanci riferiti all'esercizio 2021 evidenzia che le imprese beneficiarie del nostro intervento – sottolinea il presidente di Ligurcapital Giorgio Lamanna - hanno fatto registrare un incremento del fatturato, rispetto all'esercizio 2020 di 55 milioni pari al 38%, dimostrandone la grande dinamicità e la capacità di fornire un contributo positivo alla crescita dell'economia del territorio".