Maltempo, è scattata l'allerta gialla per temporali

E’ scattata alle 6 l’allerta gialla per temporali su tutta la Liguria. La chiusura è prevista alle 18 per le zone di ponente (A, D) mentre sul centro e a levante (zone B, C, E) è fissata per le 21. Il tutto, ovviamente, salvo altre valutazioni che verranno effettuate nel corso della mattinata sulla base della situazione in atto e delle ultime uscite della modellistica previsionale.

Responsabile di questa fase di maltempo una perturbazione da Ovest, che si prevede provocherà piogge, anche con cumulate significative o elevate (in particolare sui versanti padani e a Levante) rovesci e temporali fino a forti e organizzati che spazzeranno la Liguria.

Inizialmente i fenomeni sono attesi a Ponente, in successiva, rapida evoluzione verso Levante. Per un primo miglioramento a cominciare dalle zone più occidentali, bisognerà attendere la notte tra venerdì e sabato, quando saranno ancora, comunque, possibili residui fenomeni.

Da segnalare che ieri, si sono registrati rovesci pomeridiani nelle zone interne, generalmente deboli, puntualmente moderati, come quello di Passo Ghimbegna (Ceriana, Imperia) con 20.4 millimetri in un’ora e 33.4 complessivi.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.