Albenga, auto si ribalta sull'Aurelia: conducente in codice rosso al Santa Corona

Incidente stradale nel primo pomeriggio odierno ad Albenga, lungo la via Aurelia. L'allarme intorno alle 13.40.

Un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata su un fianco, rimanendo in una posizione estremamente instabile.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti per estrarre il conducente rimasto gravemente ferito.

La squadra è giunta sul posto con l’Aps (Autopompa Serbatoio) e il modulo specificamente attrezzato per la gestione degli incidenti stradali. La scena si è presentata subito complessa: il mezzo era in equilibrio precario e al suo interno si trovava il conducente, ferito.

Dopo aver messo in sicurezza l’area e stabilizzato l’autovettura per evitare ulteriori movimenti pericolosi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti direttamente per il soccorso dell’occupante, applicando le manovre TPSS (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario), parte delle competenze tecniche del Corpo Nazionale.

Il ferito è stato estratto con attenzione, immobilizzato in modo adeguato e affidato tempestivamente alle cure del personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto in ospedale in codice rosso.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza definitiva del veicolo e della sede stradale.

Sul posto sono immediatamente giunti i militi di Pietra Soccorso con l'ambulanza e i sanitari del 118 con l'automedica.