Cena aziendale? I segreti per un look maschile perfetto

In questo periodo dell'anno, le agende di tantissime persone sono accomunate da un impegno che, prima delle vacanze estive, si presenta puntuale: la cena aziendale, momento indubbiamente importante per il networking. Se, quando si parla di outfit femminile, può essere relativamente semplice scegliere, lo stesso non si può dire per l'uomo. Quando si cerca il look maschile ideale per una cena aziendale prima delle ferie, si tende, quasi sempre, a orientarsi verso il business casual. Attenzione: non è sempre l'opzione più azzeccata!

Bisogna innanzitutto considerare la location e l'atmosfera. Se per cena aziendale si intende una pizza tra colleghi, i jeans vanno benissimo. Come capospalla in questo caso si può scegliere un maglione dal taglio non eccessivamente sportivo.

Completamente diverso è il contesto di una cena formale. In questi frangenti, a meno che non ci siano indicazioni chiare relative al dress code in cui si richiede di indossare il black tie, è opportuno focalizzarsi verso soluzioni come l'abito uomo, da scegliere accertandosi che la vestibilità sia eccellente. Il colore? Il blu è un classico che ha sempre il suo perché (sullo store online di Boggi Milano, casa di moda maschile che si distingue da sempre per l'esclusività delle sue creazioni, si possono trovare numerosi modelli di questa cromia).

Una piccola parentesi: il blu perfetto per l'abito uomo - che può essere anche senza cravatta - da portare alla cena aziendale formale non deve essere eccessivamente sgargiante. La nuance navy è un'alternativa che permette di spiccare per originalità e, nel contempo, di non apparire fuori luogo.

Anche se non è visibile come la giacca, la camicia deve essere scelta, per le occasioni sopra menzionate, senza lasciare nulla al caso. Deve essere bianca e non button down. Se possibile, è il caso di acquistarne una che abbia i polsini per i gemelli.

Per andare sul sicuro con le scarpe, si può puntare su un bel mocassino elegante. Da evitare categoricamente sono invece le sneakers. La cena aziendale con dress code non è il contesto adatto per guizzi di eccessiva bizzarria.

Tornando un attimo ai suggerimenti per la cena aziendale informale, rammentiamo che, se si ha intenzione di andare oltre al classico mix jeans e maglione, si può scegliere l'abbinamento tra blazer e jeans con taglio classico. Per quel che concerne, invece, i capi da evitare pure in situazioni informali, citiamo le felpe sportive e i jeans strappati che sì, sono inadatti pure se l'atmosfera è amichevole.