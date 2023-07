Albisola, trova una borsa e la consegna alla polizia locale: il bel gesto di Moloud, profugo fuggito dalle persecuzioni

Trova una borsa vicino alla stazione di Albisola Superiore, la tiene con sè durante la notte perchè non riesce a contattare la polizia locale e il giorno successivo grazie all'aiuto degli operatori di Arcimedia la consegna agli agenti.

Protagonista del bel gesto, è Moloud, 26enne della Repubblica Centrafricana, ospite del progetto Sai di Albisola, musulmano fuggito dalle persecuzioni dei cristiani. Il giovane aveva in seguito ricevuto la protezione speciale e oltre ad aver da poco conseguito la licenza media al CPIA (scuola per adulti), è iscritto ad un corso per diventare operatore socio sanitario (oss).

"Oggi vorremmo ringraziare il nostro beneficiario Mouloud per il suo senso civico. Ieri sera ha trovato una borsa, vicino alla stazione di Albisola Superiore, con portafogli, documenti, carte, soldi ed effetti personali di una ragazza - dicono dal Sai - Non essendo riuscito a contattare la Polizia Locale, impegnata sul territorio, il beneficiario si è rivolto all'equipe, pregando di aiutarlo a restituire la borsa alla proprietaria.

"Sono felice di questo gesto che conferma il buon operato che viene fatto in questo progetto con l'impegno vero di molti beneficiari che vogliono davvero integrarsi nel tessuto sociale italiano e in questo caso albisolese - ha detto l'assessore Luca Ottonello - Da una parte fa riflettere il fatto che fa notizia una cosa che dovrebbe essere scontata e ancora di più che si tratta di uno straniero e non di uno italiano. È un ragazzo molto brillante e con grande voglia di integrarsi e imparare la lingua. È impegnato e sensibile ai diritti civili e anche questo sicuramente ha giocato un ruolo fondamentale nel suo gesto".

La proprietaria, una studentessa di Albissola Marina, comunque è stata rintracciata e ha potuto ritrovare la propria borsa.