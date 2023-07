Tpl, Sassi, Ionna e Pizzorno, rosa di nomi per il tecnico “traghettatore” fino alla nomina del direttore generale

Oltre a Enrico Sassi ci sono altri due candidati per la figura tecnica che dovrà guidare Tpl Linea finché non sarà avviata completato l'iter per la ricerca di un direttore generale. Tra i nomi (che sarebbero stati indicati al neo presidente Franceri da Palazzo Sisto ) ci sono quelli di Roberto Ionna, ingegnere, genovese ed ex direttore unico di Sar Spa e Sar Tpl, fino alla fusione con Acts e la conseguente nascita dell’attuale Tpl Linea. Ionna ha poi avuto l'incarico alla Direzione Mobilità del Comune di Genova.

Il secondo nome è quello di Giovanni Pizzorno, ex dirigente d'azienda, che aveva già presentato la sua candidatura per la presidenza di Tpl poi assegnata a Franceri, (si era candidato per il cda di Tpl già nel 2017). Sassi, Pizzorno e Ionna e sarebbero stati contattati per incontrare il presidente Franceri che, in questi giorni, avrebbe programmato degli incontri con i potenziali futuri “traghettatori” dell'azienda.