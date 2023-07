Area Wilderness in Val Maremola, OSA: "Un regalo alla caccia, che è il passato morente; il futuro è nei parchi"

"Gli animalisti non hanno mai osteggiato la creazione di aree 'Wilderness', sopportando l’enfasi filo-caccia che anima le iniziative dell’omonima associazione, in cambio di una qualche maggior tutela di territorio, anche se non estesa alla fauna selvatica di interesse venatorio che, se fosse invece anch’essa protetta, farebbe diventare la zona davvero wilderness", è la premessa dell'Osservatorio Savonese Animalista (OSA), che spiega: "Non fanno eccezione le zone deliberate dai Comuni di Giustenice e Magliolo, anche se il motivo principale è quello di cercare di evitare che cadano in un futuro parco nazionale".