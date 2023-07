Atterraggio d'emergenza sullo Scravaion, l'Aeroclub: "Passeggeri senza un graffio, mezzo senza problemi" (FOTO)

Velivolo ovviamente danneggiato dall'atterraggio d'emergenza ma le due persone a bordo completamente illese.

Questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica 9 luglio, quando l'ultraleggero a due posti monomotore I-HZ CD PS 28 Sport Cruiser Rotax 912 è dovuto planare nei boschi del colle Scravaion, nel territorio di Castelvecchio di Rocca Barbena.

A tracciare un quadro più preciso dell'accaduto, per quanto rilevato, è stato l'Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure secondo cui il velivolo, decollato dall'aeroporto di Albenga con prua su Cisano sul Neva e Castelbianco, poco dopo aver imboccato la valle del Melogno ha impattato "spanciando, praticamente in stallo e a bassissima velocità nella boscaglia". Lasciando, come detto, entrambi i piloti illesi.