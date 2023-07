Savona, caso Egea. L'opposizione: "Ci avevano detto che andava tutto bene"

Preoccupazione della minoranza sull'uscita di Eega dalla riunione temporanea di imprese che si è aggiudicata attraverso un bando pubblico l’acquisizione del 49% di Sea-s Srl, esercitando la facoltà di recesso e sul nuovo assetto societario composto da Docks Lanterna, società capogruppo e mandataria, all’80% e Idealservice soc coop, mandante, al 20%.

La minoranza aveva manifestato le proprie perplessità già quando erano emerse le prime difficoltà di Egea e l’amministrazione comunale aveva rassicurato che non ci sarebbero state ripercussioni a livello locale.

"Trovo surreale che dopo mesi e mesi che l'amministrazione assicura sulle garanzie di solidità da parte di Egea - dichiara Fabio Orsi di PensieroLibero 2.0 - e che non ci sarà nessun ritardo per i problemi interni alla Rti, ecco che esce questa news su Egea. Auguro che si sia confrontato con un buon avvocato esperto di diritto amministrativo prima di affrontare il subentro di una mandante nei confronti di una mandataria della Rti, con ricadute sulla composizione della compagine societaria. Mi auguro una rapida soluzione e avvio del contratto perché credo che con questa notizia l'avvio del servizio non sia più vicino ma più lontano. Mi aspetto che il Tar verrà interessato alla vicenda perché non credo che il secondo e il terzo classificato se ne staranno buoni senza contestare il subentro".

Scettico sull'operazione anche Piero Santi della lista 'Toti per Savona': "Questo nuovo fatto crea perplessità e timori - dichiara - Occorre che il sindaco dia precise garanzie e al Consiglio Comunale, alla cittadinanza e ai lavoratori di Ata affinché il progetto vada in porto e che non sia un'incognita".

"Appena uscite le notizie delle difficoltà di Egea avevamo chiesto una commissione ad hoc - spiega Manuel Meles, consigliere comunale dei 5 Stelle - e ci era stato detto che facevamo perdere tempo e denaro al Comune. Allora eravamo preoccupati e ora lo siamo ancora di più. La società che doveva dare garanzie dal punto di vista finanziario e industriale ora si sfila e il fatto che ora sia una cooperativa con minore fatturato rispetto a Egea come Docks Lanterna, ad assumerne il ruolo, ci preoccupa. Ci auguriamo che tutto vada bene. Non c'è più tempo da perdere e bisogna garantire ai savonesi l'adeguato servizio che pagano con la Tari".

"Quando avevamo chiesto la commissione ci hanno fatto passare per polemici perditempo - dice Maurizio Scaramuzza della Lega - e il sindaco ci aveva detto che andava tutto bene. Non sembra così. E' questo il famoso cambio di passo annunciato in campagna elettorale?".

Massimo Arecco di FdI esprime perplessità anche su temi come il centro di raccolta, i creditori e il passaggio delle quote. "Non condivido la soddisfazione del Sindaco con cui commenta la notizia del passo indietro di Egea - dice Arecco - Come mai tutta questa fretta di partire oggi, dopo che siamo stati fermi x mesi, senza che si riuscisse a conoscere le decisioni di Egea ben prima? Nel frattempo, per integrare il servizio di Ata sono state impiegate per mesi e mesi e mesi aziende cooperative che, con i relativi compensi, hanno gravato ulteriormente' sui bilanci già dissestati di Ata. Vista la situazione attuale si sarebbe dovuto intervenire molto, molto, prima. Egea era l'azienda leader dell'ati. Le aziende che rimangono non hanno le stesse dimensioni di bilancio. A questo punto auspichiamo che gli investimenti previsti vengano integralmente garantiti, in particolare per quanto riguarda la differenziata, il porta a porta, l'applicazione di tariffe differenziate. In realtà, con tutto quello che sta succedendo, siano certi che non si siano create le condizioni per inficiare il bando di gara? Se ciò dovesse malauguratamente succedere sarebbe un danno enorme per Ata e per la città".