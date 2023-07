Sanità, Mai (Lega): “Aumentare il salario a tutto il personale che lavora per i Pronto Soccorso “

“La Liguria, come le altre regioni, vive una fase di criticità che riguarda la carenza di personale dell'emergenza – urgenza. È nota a tutti la difficoltà a reperire personale legato all’emergenza - urgenza e più generale delle figure professionali che ruotano nei Pronto Soccorso per molteplici cause che vanno dalla carenza di vocazione, alle basse tutele legali, alla questione economica, e per quest’ultimo motivo la Lega aveva già presentato un documento per chiedere un salariale. Penso che la politica sia chiamata a dare risposte concrete per cercare in ogni modo di rendere più attrattivo il sistema sanitario che riveste un ruolo indispensabile, imprescindibile”. Lo dichiara in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

“Credo che sia importante gratificare tutti coloro che, a vario titolo, operano all’interno del sistema dell’emergenza urgenza. Per questo motivo ho chiesto di aumentare il salario anche a tutti coloro che sono coinvolti in processi operativi ad esso collegati, come per esempio i tecnici di laboratorio”, conclude Mai.