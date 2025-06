Albenga, estate al centro del confronto tra Amministrazione e pubblici esercizi: sicurezza e strategie condivise per la stagione 2025

Sicurezza, programmazione degli eventi e valorizzazione del commercio locale. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto stamani ad Albenga tra l'Amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Riccardo Tomatis e l'assessore al Commercio Camilla Vio, e Fipe Confcommercio, col presidente provinciale Carlomaria e il referente per i pubblici esercizi della città Federico Scardina.

Al centro del confronto, i temi maggiormente inerenti alla preparazione della stagione estiva, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa che valorizzi il commercio locale e garantisca sicurezza e qualità nell’offerta turistica.

L’Amministrazione ha ribadito l’intenzione di emanare l’ordinanza per il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche. Con i rappresentanti dell’associazione di categoria si è discusso nel dettaglio degli orari di applicazione del provvedimento, cercando un equilibrio tra tutela dell’ordine pubblico ed esigenze delle attività economiche.

L’incontro è quindi stato un’occasione per rafforzare il coordinamento in vista della stagione estiva partendo dal confronto che, nelle parole del primo cittadino, rappresenta un metodo di lavoro essenziale: “Crediamo sia fondamentale per concordare strategie migliori per la nostra città e per questo è importante incontrare le associazioni di categoria sulle principali tematiche che riguardano il nostro territorio”.

Anche da parte di Fipe è arrivato un messaggio chiaro: la collaborazione pubblico-privato è la chiave per uno sviluppo armonico del territorio. “Ringraziamo il sindaco per averci ricevuti. Crediamo fortemente nella collaborazione pubblico-privato per portare avanti le strategie migliori per migliorare sempre più il nostro territorio. Il confronto e la collaborazione, sia per la sicurezza che per la programmazione degli eventi, sono utili a tutti. Albenga è cresciuta molto in questi anni e dobbiamo continuare su questa strada”, hanno dichiarato a margine della seduta Balzola e Scardina.

L’amministrazione comunale conferma così la volontà di costruire un’estate all’insegna della sicurezza e con un calendario ricco di eventi, valorizzando il commercio locale e rafforzando la sinergia con gli esercenti.