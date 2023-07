Finale, anche il circolo locale di Fratelli d'Italia favorevole al ritorno della vigilanza privata: "Aumenterebbe la percezione di sicurezza"

" Come già denunciato dal gruppo consiliare de 'Le Persone al Centro' e da Grande Liguria, anche il nostro circolo sarebbe favorevole a un ritorno della vigilanza privata in supporto alle Forze dell'Ordine sul territorio comunale finalese - afferma il presidente Antonio Piccione - Questo contribuirebbe a riportare nei cittadini una percezione di sicurezza maggiore, in particolare nei periodi di maggiore frequentazione come possono essere i fine settimana d'estate ".

"Non solo nel centro cittadino - aggiunge Piccione - dove, prendendo l'esempio di via Bolla, si ha effettivamente la sensazione di trovarsi in una terra di nessuno, ma allargando anche il discorso a tutto il territorio comunale per far sì che si possa percepire un maggior controllo nei confronti di quelle segnalazioni che vengono riportate dai cittadini come il rispetto del codice della strada da parte dei biker, ben accetti ma che non possono trasgredire impunemente le regole percorrendo i marciapiedi o andando contromano".