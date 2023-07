Parole ubikate a Savona, Luca Mercalli presenta il libro "Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale"

Sabato 15 luglio alle ore 21.15, in piazza Sisto IV a Savona, incontro con il climatologo Luca Mercalli e presentazione del libro "Salire in montagna. Prendere quota per sfuggire al riscaldamento globale" (Einaudi).

L'evento nell'ambito della rassegna Parole ubikate sarà presentato da Renata Barberis. Frammenti musicali a cura della flautista Silvia Schiaffino.

Luca Mercalli (climatologo e divulgatore scientifico, presidente della Società Meteorologica Italiana Onlus, autore di numerosi articoli scientifici su riviste internazionali oltre che su La Stampa, la Repubblica e altri giornali, per anni ospite fisso a “Che tempo che fa” su Rai 3 e conduttore di “Trame” su Radio Due) affronta il tema del riscaldamento climatico attraverso una narrazione in prima persona che racconta la propria esperienza del «salire in montagna»: il tentativo di persuadere della necessità di un cambiamento della nostra esistenza, attraverso una vicenda esemplare.

La montagna è una delle vie da percorrere per sfuggire al surriscaldamento globale. Insieme alle tecnologie sostenibili, all'efficienza energetica e a una vita più contemplativa e meno competitiva. Perché investire denaro ed energie nella ristrutturazione di una vecchia e scomoda baita nel cuore delle Alpi Cozie? Le montagne, con la loro frescura, sono a due passi e offrono nuove possibilità di essere riabitate; e ciò attraverso il recupero di borgate abbandonate con tecniche di bioedilizia rispettose del paesaggio ma all’altezza delle necessità di agio e di connettività per poterci vivere e lavorare.