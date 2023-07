La Provincia mette in vendita immobili per 4 milioni e mezzo: c'è anche il Varaldo

Comunque sarebbero due i soggetti interessati all'acquisto, entrambi privati, di cui uno ha presentato già un'offerta ma sarebbe più bassa rispetto alla base d'asta e la Provincia sta effettuando tutte le valutazioni del caso.

Nel savonese l'ente provinciale punta alla cessione anche dell’ex casa cantoniera di Calizzano presente sulla Sp490 (200mila euro), di Toirano sulla Sp60 in località Alzabecchi (40mila euro) e di Castelvecchio di Rocca Barbena sulla Sp52 in località Scravaion (35mila euro). Sempre nel comune dell'entroterra in vendita anche un magazzino in muratura in terreno presente sempre sulla Sp52 in località Scravaion per la cifra di 2mila euro.