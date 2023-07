Savona, al Santuario una comunità al lavoro per aiutare Imelda Bassanello a finire il murales dal rondò

Una raccolta fondi per comprare i materiali per finire di dipingere il murales di Imelda Bassanello al Santuario, dal rondò davanti alla scuola elementare. L'appello è stato lanciato alcuni giorni fa su Facebook dall'artista Imelda Bassanello che ha arricchito la valle del Santuario con le sue opere. Il murales di fronte alle scuole elementari che è stato dipinto con le figure caratteristiche di Bassanello alcuni anni fa ma ora va e completato e si chiede l'auto della comunità del Santuario. Prima però bisognerà preparare il muro. L'inizio dei lavori per completare il murales è previsto per il 21 luglio. E ci sarà bisogno dell'aiuto della comunità del Santuario, ma non si tratterà solo della parte pittorica, andrà fatto un lavoro di pulizia del muro, che sarà una come una tela per l'astista.

“E' un'operazione che coinvolge tutti – spiega Bassanello – soprattutto gli abitanti locali e cittadini, unitamente ad amici, figli, genitori, zii, nonne ,amanti o fidanzate. Il muro sarà dipinto direttamente, cioè senza liste di legno, per rendere più fruibile e meno pesante pesante il tutto, ma ci sarà bisogno di una grossa sgrassatura con lavaggio, a base di olio di gomito, e di una base di intonaco. Chi mi mette queste idee in testa non lo so, ma dal giorno 21 luglio 2023 alle 18 fino al calar del sole ci sarà da lavorare al Santuario”.