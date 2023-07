Soccorsi mobilitati nella mattinata odierna a Spotorno. Un'automobile, per cause ancora in via di accertamento, ha urtato una macchina parcheggiata.

Il sinistro si è verificato attorno alle ore 6.30 sulla via Aurelia. La centrale operativa del 112 ha mobilitato un'ambulanza della Croce Bianca di Spotorno, l'automedica e le forze dell'ordine.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.