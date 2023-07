Savona, collaudato e aperto il parcheggio di Parco Doria a quasi due anni dalla fine lavori

E' stato aperto alcuni giorni fa il parcheggio pubblico di Parco Doria, dopo due anni dalla conclusione dei lavori. Il collaudo avrebbe dovuto essere fatto entro sei mesi dalla consegna, cioè il 17 giugno 2022 ma il certificato di collaudo è stato consegnato al Comune solo a fine giugno. Nel corso dei lavori, per ciò che riguarda la fondazione dei pali d'illuminazione del parcheggio, era stata riscontrata una “differente esecuzione rispetto alle schede tecniche dal fornitore – spiega ilo Comune nel documento del collaudo l'ingegnere Marco Gaminara – si prende atto del certificato di regolare esecuzione statico delle fondazioni dei pali dell'illuminazione redatto e sottoscritto dall'ingegnere Fenoglio Sergio”.

Nel parcheggio sono disponibili 22 nuovi posti auto pubblici (uno dei quali per disabili) mentre una parte , che è già aperta da tempo, è pertinenziale della Sisal. L'area di parcheggio è i un’integrazione alla convenzione urbanistica sottoscritta prima dell’avvio dei lavori di Parco Doria. L’area, compresa tra la rotatoria all’incrocio tra via Vittime di Brescia e via Stalingrado e il civico di via Stalingrado 1, in origine era destinata ad ospitare un parcheggio interrato, poi non realizzato.