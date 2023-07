Miss Blumare 2023, il 20 luglio spazio al concorso Miss Corte di Marte a Varazze

Si svolgerà giovedì 20 luglio il Concorso Miss Corte di Mare alle ore 21.00 a Varazze in Piazza Nello Bovani.

Nel ventennale del centro commerciale varazzino spazio al concorso di bellezza che fa parte del circuito di Miss Blu Mare che si conclude dal 25 ottobre all'1 novembre con la finale nazionale a bordo di una nave Msc Crociere.

La prima classificata nel comune varazzino si qualificherà alla selezione regionale a Santo Stefano D'Aveto e successivamente spazio alla finalissima nazionale.

"Alle 18.00 saliranno le miss sul trenino e arriveranno al centro commerciale con i bambini che alle 18.30 arriveranno alla Marina di Varazze e poi torneranno indietro" dicono dalla Corte di Mare che ha ricordato che le Miss poi si sposteranno in Piazza Bovani per dare vita alle selezioni che inizieranno dalle 21.00 in poi.