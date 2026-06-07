Cittadinanza onoraria a Pertini, la consigliere Busso: "Varazze non ha ancora aderito, il Sindaco proceda al più presto"

La cittadinanza onoraria al Presidente più amato dagli italiani negli ultimi mesi è stata conferita da alcuni comuni savonesi e liguri. Non ancora a Varazze e per questo la consigliere comunale di minoranza Paola Busso ha richiesto al Sindaco Luigi Pierfederici di avviare la pratica.

"Il 22 febbraio 2026 il Sindaco di Stella, Castellini, nel 130simo anniversario della nascita di Sandro Pertini ha lanciato una proposta a tutti i comuni liguri per assegnare all’ex Presidente della Repubblica, la cittadinanza onoraria. Un’iniziativa assolutamente importante per condividere i valori di Pertini: l’antifascismo, la libertà, la giustizia sociale, la trasparenza dell’impegno politico, la Pace - dice Busso - Valori sempre più attuali, di cui oggi c’è ancora maggior bisogno e che è necessario trasmettere soprattutto alle nuove generazioni. Numerosi comuni della Liguria come Genova e Imperia e tantissimi comuni della provincia di Savona come Alassio, Vado Ligure, Celle Ligure hanno già aderito all'invito del Sindaco di Stella".

"Il riconoscimento della figura di Pertini, attraverso la cittadinanza onoraria, è trasversale a prescindere del colore politico di un'amministrazione perchè è Sandro Pertini e i valori che ha incarnato a essere universali. Il Comune di Varazze non ha ancora aderito a questo invito fatto dal sindaco di Stella e trasmesso all’ANCI ligure; come Consigliere Comunale mi chiedo cosa impedisca a Varazze di procedere in tal senso - prosegue la consigliere di Varazze Domani - La comunità varazzina ha un forte legame con Pertini che, insieme al fratello Eugenio, studiò a Varazze nel Collegio Don Bosco dei Salesiani.

L’invito al Sindaco è di procedere al più presto con questo procedimento che non dovrà essere solo formale, ma dovrà essere l’occasione per parlare e ragionare su Pertini e sui valori che hanno caratterizzato la sua vita. Al fianco del passaggio istituzionale in Consiglio Comunale deve esserci l’organizzazione di momenti di condivisione con la città: seminari, letture, visioni di documentari".