Acqua salata ad Andora, Fipe e Confcommercio scrivono a Rivieracqua: "Danni all'offerta commerciale e all'immagine turistica del Comune"

Acqua salata ad Andora, Confcommercio scrive a Rivieracqua e, per conoscenza, al sindaco Mauro Demichelis:

"A nome della Confcommercio della Provincia di Savona e della FIPE Federazione dei Pubblici esercizi della Provincia di Savona, con la presente segnaliamo la gravissima difficoltà organizzativa e professionale che i nostri associati sul territorio di Andora, stanno affrontando, in merito alle note problematiche di carattere idrico, non solo pe quanto riguarda l'approvvigionamento, ma anche per la fornitura di idoneo servizio - si legge nella missiva firmata da Carlo Maria Balzola, presidente di Fipe Savona, e di Enrico Schiappapietra, presidente di Confcommercio Savona - In alcune zone, non avere a disposizione un flusso costante e continuo di acqua, non permette di erogare servizi verso i nostri clienti, mentre invece, ancora più grave, la contaminazione diffusa di acqua salata, che rende estremamente difficoltoso il lavoro e soprattutto porta danni permanenti ai beni strumentali, quali ad esempio, macchinari, lavastoviglie, impianti di riscaldamento, condutture idriche delle attività ecc. Tutto questo, a discapito sia dell'offerta commerciale, sia dell'immagine turistica del Comune di Andora".

"Sottolineiamo anche il fatto che, ciò genera una negativa ricaduta occupazionale per il settore, impedendo alle aziende di programmare investimenti e piani di lavoro concreti, riducendo notevolmente i servizi da erogare alla clientela - la chiosa finale - Vi ricordiamo, il vostro impegno intrapreso in passato, dove avevate garantito un sensibile miglioramento delle difficoltà, peraltro già emerse nelle annate precedenti e dove anche grazie all'intervento del Comune di Andora, che aveva messo a disposizione un dissalatore, si era riusciti a migliorare la fornitura idrica".