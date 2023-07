Chiesa del Pero di Varazze, ripresi i lavori, entro 15-20 giorni gli sfollati potrebbero rientrare a casa

Sono ripresi da ieri i lavori di demolizione della chiesa del Pero con il riabbassamento ulteriore del campanile.

Dopo il via libera di fine giugno della Soprintendenza che aveva autorizzato il prosieguo degli sull'ex chiesa dell'Annunziata a Varazze quindi sono scattate le lavorazioni per mettere ancora di più in sicurezza la zona di culto, sconsacrata da anni, nella quale il 5 dicembre del 2022 era crollata una porzione del tetto.

Le 3 famiglie che erano state evacuate da più di 7 mesi non possono ancora rientrare nelle loro abitazioni ma secondo le ultime informazioni, pare che entro 15-20 giorni il loro calvario possa terminare consentendogli di ritornare a casa.

Nel marzo scorso la Curia, il sindaco Luigi Pierfederici, il vescovo Calogero Marino e il parroco della parrocchia del Pero avevano incontrato i residenti illustrandogli gli interventi con le richieste della Soprintendenza per poter passare alla fase di demolizione del campanile attualmente in una fase precaria e instabile.

Dopo però l'avvio delle lavorazioni ( a cui aveva fatto seguito un altro incontro a a fine aprile) era scattato uno stop ma da ieri le ruspe hanno ripreso a macinare.