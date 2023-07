Messa in sicurezza e riqualificazione di 12 istituti scolastici nel savonese: lavori da 12 milioni e 649mila euro

"Ovviamente come tutte le cose belle c'è un punto quantomeno complicato che è quello di rendere in alcuni casi, non in tutti, compatibile il completamento di esecuzione dei lavori con l'attività didattica ordinaria. In alcuni casi abbiamo prefigurato la possibilità di dover ricorrere, quanto meno parzialmente, alla didattica a distanza ma cercheremo di operare al meglio perché questo non sia. Al momento non possiamo del tutto escluderlo, l'obiettivo è quello di continuare a coordinarci con gli istituti - prosegue il numero uno di Palazzo Nervi - Insieme alle consigliere delegate Taramasso e Rocca faremo alcuni sopralluoghi, insieme agli uffici, per individuare lo stato dei lavori e i cronoprogrammi sono tutti rispettati. Siamo in anticipo sulla tabelle di marcia, questo grazie al lavoro attento dei nostri uffici. Per riuscire a capire a settembre con l'inizio dell'anno scolastico come gestire al meglio, in alcuni casi con alcuni istituti abbiamo anche già concordato che manderemo dipendenti della Provincia a dare supporto per spostamento e disallestimento di alcuni spazi scolastici. Un obiettivo importante che non vuole essere un traguardo finale ma di passaggio per offrire ambienti migliori, di maggiore sicurezza e più performanti per l'espletamento delle attività didattiche ai nostri ragazzi e ragazze".