Savona, l'assemblea dei soci Seas-S formalizza le cariche del nuovo cda: Altamura presidente, in consiglio anche Angela Tomasoni

La riunione svoltasi nelle scorse settimane in Comune a Savona coi vertici Ata e Seas-S

Nel corso dell'assemblea dei soci che si è tenuta questa mattina (18 luglio, ndr) sono state formalizzate le nomine di SEA-S, la nuova società che tra poche settimane si occuperà della raccolta rifiuti e dell'igiene urbana del comune di Savona subentrando parzialmente ad Ata.

I membri del cda resteranno in carica per i prossimi tre anni, come da statuto.

Come già anticipato nei giorni scorsi, Ata ha nominato Marco Altamura per il ruolo di presidente, Angela Tomasoni e Stefano Valle come consiglieri, quest'ultimo su indicazione del socio privato.

Altamura, avvocato, è docente a contratto presso la facoltà di Ingegneria ambientale dell'università di Genova. E' esperto di tematiche ambientali e riveste il ruolo di consigliere nella Fondazione Cima all'interno della quale dirige un programma di ricerca in materia di responsabilità giuridica e governance nelle attività di valutazione e gestione del rischio.

Laureata in ingegneria, Tomasoni è, invece, ricercatrice presso l'università di Genova è esperta in tematiche relative all'ambiente, all'energia, alla salute, alla sicurezza, ai trasporti nella logica dell'Agenda 2023 per lo sviluppo sostenibile.

Nel cda che si è tenuto in coda all'assemblea è stata formalizzata anche la nomina di Valle (dirigente della società Docks Lanterna) quale amministratore delegato, in conformità ai documenti di gara che riservavano al membro del cda indicato dal partner privato il ruolo di a.d.