A Pietra la riunione del Comitato Civico "Depurazione - bollette giuste". Carrara: "Si paga per depurazione e lavori che non ci sono"

Si svolgerà questa sera a Pietra Ligure, alle ore 20.30 nella sala riunioni comunale in via Mazzini, la riunione del Comitato Civico "Depurazione - bollette giuste".

Nel mirino le tariffe di Servizi Ambientali come spiega il consigliere di minoranza Mario Carrara: "Ieri è stato fatto un ulteriore approfondimento della situazione 'depurazione' per Pietra Ligure, Borgio Verezzi e Val Maremola, sulla base delle risposte alle interrogazioni con risposta scritta che abbiamo presentato al sindaco e per le quali stanno arrivando i riscontri - fa sapere Carrara - Da quest'esame emerge la situazione incredibile per cui, oltre ai costi della depurazione che non viene fatta, ora nelle bollette si pagano anche quelli relativi ai lavori che non sono stati fatti. Un vero scandalo".