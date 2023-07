Intitolazione a Don Ranoisio della rotonda antistante la Parrocchia San Pio X: la mozione di Nuova Grande Loano

E’ stata protocollata proprio ieri da Giacomo Piccinini, consigliere di Nuova Grande Loano, una mozione con la quale richiede al sindaco Lettieri di impegnarsi ad intitolare a Don Alessandro Ranoisio la rotonda antistante la Parrocchia di San Pio X e i giardini adiacenti.

“Nuova Grande Loano ritiene doveroso, oltre che giusto, onorare la memoria di chi si sia prodigato per la collettività, dedicando la propria vita al benessere della stessa. E considera necessario che tale riconoscimento sia pubblico, visibile a tutti e permanente - scrive Piccinini nella sua mozione –. Don Alessandro Ranoisio, oltre essere stato il primo parroco della Parrocchia San Pio X , ha di fatto dato materialmente vita alla stessa, affrontando difficoltà, impedimenti e disguidi pratici che avevano portato altri sacerdoti a rinunciare all’impresa”.

“Solo grazie alla sua tenacia e alla sua grandissima empatia, Don Alessandro Ranoisio fu capace di creare una comunità parrocchiale coesa e attiva già prima che fosse posata la prima pietra dell’edifico nel 1975.Con il suo entusiasmo Don Alessandro la sua capacità di coinvolgere tanti loanesi, parrocchiani e non, se a San Pio X sono nate le molteplici iniziative di aggregazione che tantissimi di noi hanno vissuto, e che tutti comunque conoscono e ammirano”.

“La collettività loanese deve molto a Don Alessandro Ranoisio – prosegue Piccinini –. Un sacerdote che ha coinvolto e motivato generazioni di giovani, unito persone di tutte le età in progetti ed iniziative che ancora oggi rappresentano realtà importanti per la Parrocchia di San Pio X. Sapeva parlare alla gente, ma soprattutto sapeva ascoltarla e capirne sentimenti e necessità. Una figura che rappresenta un grande esempio, e per questo riteniamo che la sua memoria deve essere onorata e la sua figura ricordata a tutti”.